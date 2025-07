Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autoscheibe mit Stein beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Montag in der Straße "Alte Brücke" angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Morgen etwas beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizeiinspektion 2.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge warf der Täter kurz vor halb sechs einen Pflasterstein gegen eine Seitenscheibe eines abgestellten Pkw. An dem grauen Mercedes-Benz entstanden dadurch Kratzer sowie Risse im Glas. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person handelte, die mit roten Hosen und einer schwarzen Jacke bekleidet war. Auf dem Kopf trug der Unbekannte eine dunkle Bascecap und hatte auch die Kapuze der Jacke noch darübergezogen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell