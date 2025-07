Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit artet in Schlägerei aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz rückte die Polizei am Dienstagmittag aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dort zwischen zwei Männern zum Streit. Der Disput endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher ein 41-jähriger Beteiligter zu Boden stürzte und sich verletzte. Der 32-jährige Angreifer floh durch den Bahnhof vor der herannahenden Polizeistreife. Am Südausgang konnten weitere Beamte den 32-Jährigen feststellen. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gelang es den Polizisten, den Mann einzuholen und ihn festzunehmen. Da er keine Ausweisdokumente dabei hatte, musste er die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten, wo er schließlich identifiziert werden konnte. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Sein 41-jähriger Kontrahent wurde bei der Schlägerei leicht verletzt. Die Behandlung durch Rettungssanitäter lehnte er ab. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

