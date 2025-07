Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeuge verhindert Diebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zu Mittwoch "An der Emilsruhe" einen Diebstahl verhindert. Der Mann wurde gegen halb vier auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die sich an der Dachbox eines geparkten Autos zu schaffen machten. Als er die Unbekannten ansprach, ergriffen diese die Flucht.

Wie sich herausstellte, hatte das Duo versucht, die Dachbox aufzubrechen. Dabei richteten sie Sachschaden an der Box sowie am Dach des Fahrzeugs an. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Weitere Zeugen, denen die Tatverdächtigen ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

