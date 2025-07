Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger bedienen sich aus SUV

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Donnerstag an einem SUV im Lothringer Dell zu schaffen gemacht. Der KIA stand zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9:30 Uhr, in einer Hofeinfahrt. Nach den Angaben des Besitzers bemerkte er am Morgen, dass der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt worden war. Insgesamt entwendeten die Täter aus dem Pkw zwei Reisepässe und einen Geldbeutel. Darin befanden sich ein kleiner Geldbetrag sowie diverse Mitgliedskarten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

