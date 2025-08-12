PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Motorbrand von Sportboot vor Langenargen

Am 12.08.2025 fuhr der Schiffsführer eines Motorbootes gegen 16:10 Uhr aus dem Hafen in Langenargen bis zum Ende der Uferzone. Als der Schiffsführer beschleunigte, konnten unübliche Motorengeräusche wahrgenommen werden. Im Anschluss kam es zu einer Verpuffung im Motorraum. Durch die Druckwelle wurde die Motorraumabdeckung von Bord geschleudert.

Der Schiffsführer reagierte vorbildlich und löschte den Brand umgehend mit seinem Feuerlöscher. Bei dem Brand wurde keine, der drei an Bord befindlichen Personen, verletzt.

Das Motorboot wurde von einem unbeteiligten Motorboot zurück in den Hafen geschleppt. Dort waren bereits Feuerwehr, DLRG und der Rettungsdienst vor Ort. Das Boot wurde umgehend an der Slipanlage ausgewassert.

Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Ursache für den Brand noch ungeklärt.

