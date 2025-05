POL-MS: Kollision auf der A2 - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Auf dem Rundweg um den Aasee, auf Höhe der Bismarckallee, hat am Mittwochabend (14.05., 18:40 Uhr) ein Mann exhibitionistische Handlungen vor einer 27-jährigen Joggerin an sich durchgeführt. Die Frau joggte am Aasee, als ihr am Seeufer ein 25-jähriger Mann an einem Baum auffiel, der sich zu ihr drehte, seine Hose herunterzog und sein Glied in die ...

