POL-MS: Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen - insgesamt 148 Verstöße festgestellt

Münster (ots)

Am Montag (12.5.) haben Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes von 10 bis 18 Uhr unter anderem an der Thierstraße Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Während der Geschwindigkeitskontrollen an der Thierstraße fuhren in acht Stunden 107 Autofahrer schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Beamten stoppten unter anderem einen Fahrer, der die Höchstgeschwindigkeit um 35 km/h überschritt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mehr als 200 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte Verkehrskontrollen an der Wilhelmstraße, der Schillerstraße und dem Rüschhausweg durch. Insgesamt ahndeten sie 26 Verstöße durch Radfahrer und weitere 15 Verstöße durch Autofahrer.

