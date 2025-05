Polizei Münster

POL-MS: Exhibitionist am Aasee - Polizei nimmt 25-Jährigen in Gewahrsam

Münster (ots)

Auf dem Rundweg um den Aasee, auf Höhe der Bismarckallee, hat am Mittwochabend (14.05., 18:40 Uhr) ein Mann exhibitionistische Handlungen vor einer 27-jährigen Joggerin an sich durchgeführt.

Die Frau joggte am Aasee, als ihr am Seeufer ein 25-jähriger Mann an einem Baum auffiel, der sich zu ihr drehte, seine Hose herunterzog und sein Glied in die Hand nahm. Die Joggerin wandte sich zur Hilfe an eine Personengruppe, die den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch verwickelte und sich um die 27-Jährige kümmerte.

Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen mit malischer Staatsangehörigkeit in Gewahrsam. Sie behandelten ihn erkennungsdienstlich und fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell