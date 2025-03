Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - 18-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Holzberg

08.03.2025, 20.10 Uhr

Am Samtsagabend kam es in der Straße Holzberg in Helmstedt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Folge ein 18 Jahre alter Helmstedter leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 18-Jährige in Begleitung eines Freundes am Samstagabend auf dem Parkplatz Holzberg in Richtung Neumärker Straße unterwegs. Auf dem Parkplatz kam ihnen eine Gruppe von vier männlichen Personen entgegen, wobei eine im Vorbeigehen den Helmstedter angerempelt haben soll. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug einer aus der Gruppe auf den Helmstedter ein, der daraufhin leicht verletzt zu Boden ging. Im Anschluss ging der Täter und eine weitere Person in Richtung Neumärker Straße weiter, die zwei anderen Männer entfernten sich in Richtung Südertor. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Der Täter war etwa 17 Jahre alt,1,75 Meter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen schwarzen Pullover, eine blaue Jogginghose und ein schwarzes Cap. Die Begleitpersonen waren zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell