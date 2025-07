Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verdacht der Amtsanmaßung++gefährliche Körperverletzung++Alkoholfahrt++Kennzeichendiebstahl mit erfolgloser Flucht

LK Rotenburg (ots)

++Verdacht der Amtsanmaßung

Brockel.In den Morgenstunden des 27.07. (Sonntag) kam es am Rande der OpenAir-Veranstaltung in Brockel zu einer Meldung über einen Pkw, deren Insassen mehrere Fahrradfahrer ansprachen und dabei den Eindruck erweckten Angehörige der Polizei zu sein. Es soll auch zum Einsatz eines Blaulichts gekommen sein. Die daraufhin alarmierte Polizei konnte das betreffende Fahrzeug im Stadtgebiet Rotenburg sichten und kontrollieren. Ob der Fahrzeugführer mit den beschriebenen Handlungen in Verbindung gebracht werden kann ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von der Handlung betroffen waren, werden gebeten sich umgehend mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

++gefährliche Körperverletzung

Rotenburg. Am 26.07.2025, gegen 02.22 Uhr, kam es im Bereich der ehemaligen Sparkasse (Seite zur Goethestraße) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine männliche Person hatte zunächst mit einer dort nächtigenden Person gesprochen. Im weiteren Verlauf sei eine weitere Person dazugekommen. Zwischen den Männern entstand ein Gespräch, welches in einer Körperverletzung endete. Der eine Mann schlug oder stach mit einem Gegenstand auf die Person ein und verletzte diesen im Gesicht/Hals und entfernte sich in Richtung Mühlenende.Das 31-jährige Opfer kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Die Person wird wie folgt beschrieben: - ca. 20 Jahre - 170 - 175 cm - Kapuzenjacke oder -pullover - Rucksack auf dem Rücken. Die Person entfernte sich auf einem Damenfahrrad. Zeugen die Angaben zu der Tat oder der flüchtenden Person machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

++Alkoholfahrt

Sittensen. Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr kontrollierten eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei einen Pkw aus dem Landkreis Vechta auf der Stader Straße. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die 37-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

++Kennzeichendiebstahl

Zeven. In der Samstagnacht entwendeten zwei Täter das Kennzeichenpaar eines Pkw im Kastanienweg. Einer der Täter flüchtete mit dem Fahrrad vor der Polizei und kam im Bereich eines Gleisbetts zu Fall. Da sich der flüchtende 39-Jährige hierbei verletzte wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme aufgrund seiner Alkoholisierung entnommen, da er bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille aufwies.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell