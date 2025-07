POL-ROW: ++ Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte in Bremervörde ++ Zwei Fälle von Sachbeschädigung in der Gemeinde Sottrum ++ Unfall unter Alkoholeinfluss auf der B71++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Nach Trunkenheitsfahrt in Fintel: Aggressiver 28-Jähriger verletzt und beleidigt Polizeibeamte ++ Fintel. In der Nacht von gestern auf heute, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Rotenburg einen 28-jährigen Autofahrer in der Straße Pferdemarkt, nachdem ein besorgter ...

mehr