Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Fahrzeugführer alkoholisiert, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs++Bedienmonitore aus Traktoren entwendet++Trickdiebstahl im eigenen Haus++

Rotenburg (ots)

++Unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter unterwegs++

Bremervörde. Am Samstagabend, den 19.07.2025, gegen 20:40 Uhr, kontrollierte die Polizei Bremervörde in der Gnarrenburger Straße eine 34-jährige E-Scooter-Fahrerin. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Zudem zeigte die Fahrerin Auffälligkeiten, die auf den Konsum von THC (Cannabis) sowie Kokain hinwiesen.

Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass auch bei E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen.

++Fahrzeugführer alkoholisiert, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs++

Fintel. Am Sonntag, den 20.07.2025, stellte die Polizei Rotenburg gegen 12:30 Uhr in Fintel einen 27-jährigen Fahrzeugführer fest, der mit seinem VW Passat unter Alkohol- und Drogeneinfluss im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,29 Promille, zudem bestand der Verdacht auf den Konsum von Cannabis.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Nur wenige Stunden später, gegen 15:00 Uhr, fiel derselbe Mann den Polizeibeamten erneut in einem PKW auf. Auch bei dieser Kontrolle war der 27-Jährige weiterhin alkoholisiert und stand unverändert unter dem Einfluss von Cannabis.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

++Bedienmonitore aus Traktoren entwendet++

Ahausen. In der Nacht von Sonntag, den 20.07.2025, auf Montag, den 21.07.2025, kam es in der Hellweger Straße zu einem besonders schweren Diebstahl. Unbekannte Täter öffneten im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr bis 08:00 Uhr mehrere verschlossene Traktoren, offenbar mithilfe eines Nachschlüssels.

Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter mehrere Bedienmonitore, die für die Steuerung und Überwachung der Maschinen erforderlich sind. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947-0 zu melden.

++Trickdiebstahl im eigenen Haus++

Rotenburg. Am Montagabend, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Lindenstraße in Rotenburg zu einem Trickdiebstahl. Eine bislang unbekannte Frau klingelte an der Tür eines Einfamilienhauses und bat den 89-jähringen Bewohner um ein Glas Wasser. Der hilfsbereite Hausbewohner ließ die Frau daraufhin ins Haus.

Unbemerkt verschaffte sich währenddessen ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zum Gebäude. Während die Frau den Hausbewohner ablenkte, durchsuchte der Komplize das Obergeschoss gezielt nach Wertgegenständen. Als der Bewohner schließlich nach Wertgegenständen befragt wurde und dies verneinte, verließen die beiden Täter das Haus.

Die Polizei Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Weiterhin warnt die Polizei vor dieser Masche und rät, unbekannten Personen keinen Zutritt zum Haus zu gewähren und im Zweifel die Polizei zu verständigen.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947-0 entgegen.

