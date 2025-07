Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall in Seedorf - Polizei sucht Zeugen ++ Diebe klauen Kupferkabel in Scheeßel ++ Zeugin meldet Fehlverhalten von Herrchen: Polizei ermittelt nach dem Tierschutzgesetz ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall in Seedorf - Polizei sucht Zeugen ++

Seedorf. Bereits am Donnerstagmorgen, den 03.07.2025, kam es gegen 06:16 Uhr in der Rockstedter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 24 Jahre alte Frau am Steuer eines Honda von einem bislang unbekannten Fahrer im Überholverbot überholt. Die Fahrerin erschrak derart, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen.

Die 24-Jährige kam schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum noch unbekannten Fahrer oder Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04761 / 74890 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

++ Diebe klauen Kupferkabel in Scheeßel ++

Scheeßel. Zwischen dem vergangenen Freitag und dem gestrigen Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Westerveseder Landstraße ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, öffneten sie einen auf dem Hof befindlichen Container und entwendeten diverse Kupferkabel. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut.

Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 zu melden.

++ Zeugin meldet Fehlverhalten von Herrchen: Polizei ermittelt nach dem Tierschutzgesetz ++

Bremervörde. Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei in Bremervörde, weil sie beobachtet haben will, wie ein Mann vor einem Supermarkt in der Marktstraße seinen Hund auf den Boden gedrückt und auf den Rücken geworfen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Tier augenscheinlich wohlauf. Der 45-jährige Hundehalter war beim Eintreffen der Beamten alkoholisiert.

Die Polizei nimmt entsprechende Hinweise ernst und hat standardmäßig Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Wie üblich gilt auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung.

Weitere Zeugen, die Angaben zum vorliegenden Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761-74890 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg