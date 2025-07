Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall auf der B 440 - Fahrer schwer verletzt ++ Widerstand gegen Polizeibeamte in Tarmstedt - ein Beamter leicht verletzt ++ Polizei stoppt mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfall auf der B 440 bei Visselhövede - Fahrer schwer verletzt ++

Visselhövede/Wittorf. Am Samstag, den 12.07.2025, gegen 17:38 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 440 im Bereich Wittorf (Ecke Dieckkamp) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Sottrum war mit einem VW Transporter von Visselhövede in Richtung Rotenburg (Wümme) unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Der Transporter prallte zunächst gegen den Bordstein, anschließend gegen einen Baum und kam schließlich schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

++ Widerstand gegen Polizeibeamte in Tarmstedt - ein Beamter leicht verletzt ++

Tarmstedt. Am Abend des 13. Juli 2025, gegen 22:22 Uhr, kam es im Wendohweg zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte samt Beleidigungen und Bedrohung.

Während einer Verkehrskontrolle beleidigte ein bis dato unbeteiligter, alkoholisierter 54-jähriger Mann die eingesetzten Beamten beim Vorbeigehen lautstark. Mehrfache Aufforderungen stehenzubleiben und sich auszuweisen, ignorierte der Mann. Als die Einsatzkräfte ihn festhalten wollten, leistete der Mann aktiven Widerstand: Er schlug und trat nach den Polizisten.

Ein 27-jähriger Polizeibeamter vom Polizeikommissariat Zeven wurde hierbei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Auch nach seiner Ingewahrsamnahme kam es durch den Beschuldigten zu fortwährenden Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Einsatzkräften. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

++ Polizei stoppt mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis ++

Scheeßel / Selsingen / Westertimke. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende im Landkreis Rotenburg (Wümme) mehrere Trunkenheitsfahrten unterbunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Freitagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kontrollierten Beamte einen 44-jährigen Mann am Steuer eines VW Polo. Im Rahmen der Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,02 Promille. Der Wagen wurde stillgelegt, und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurde die Polizei von einem besorgten Bürger nach Parnewinkel gerufen. Der Mann hatte einen 32-jährigen Tesla-Fahrer am Fahrbahnrand bemerkt und vermutete einen medizinischen Notfall. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war - 1,36 Promille in der Atemluft - und mutmaßlich zuvor in diesem Zustand gefahren war. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, eine Blutprobe wurde entnommen, und der hinzugezogene Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung.

Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, fiel ein 72-jähriger BMW-Fahrer in der Hauptstraße in Westertimke einer Streife der Zevener Polizei auf. Auch bei ihm ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Der Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell