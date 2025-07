Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Trunkenheitsfahrt in Fintel: Aggressiver 28-Jähriger verletzt und beleidigt Polizeibeamte ++ Mit 1,57 Promille durch Sittensen: Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Betrugswelle im Landkreis ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Nach Trunkenheitsfahrt in Fintel: Aggressiver 28-Jähriger verletzt und beleidigt Polizeibeamte ++

Fintel. In der Nacht von gestern auf heute, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Rotenburg einen 28-jährigen Autofahrer in der Straße Pferdemarkt, nachdem ein besorgter Zeuge aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt die Polizei alarmiert hatte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann wies einen Wert von 2,05 Promille auf. Als ihm mitgeteilt wurde, dass weitere Maßnahmen auf der Wache erfolgen würden, reagierte der 28-Jährige aggressiv und versuchte, sich der Maßnahme zu entziehen.

Beim Festhalten trat er um sich und biss einem 25-jährigen Polizeikommissar in den Finger, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Auch eine 26-jährige Polizeikommissarin wurde verletzt, als der Mann im weiteren Verlauf nach ihren Fingern griff. Beide Beamte blieben dienstfähig.

Der aggressive Mann konnte anschließend unter erheblichem Widerstand zur Polizeiwache transportiert werden. Während der Maßnahme beleidigte er die Einsatzkräfte lautstark. Wegen seiner Fehlverhalten wird nun strafrechtlich gegen ihn ermittelt.

++ Mit 1,57 Promille durch Sittensen: Polizei stoppt Alkoholfahrt ++

Sittensen. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Zeven einen BYD-Pkw in der Hansestraße. Der 31-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der 31-jährige Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

++ Erneut betrügerische Aktivitäten im Landkreis - Polizei warnt ++

Landkreis Rotenburg (Wümme). In den vergangenen Tagen ist es erneut vermehrt zu Betrugsversuchen im gesamten Kreisgebiet gekommen. Neben den bekannten Schockanrufen setzten die Täter diesmal auch auf gefälschte E-Mails, in denen sie sich als Vertreter angeblicher Behörden ausgaben. In einigen Fällen gaben sie sich telefonisch als Polizeibeamte örtlicher Dienststellen aus, um das Vertrauen ihrer potenziellen Opfer zu erschleichen.

Bereits gestern warnte die Polizei Rotenburg über ihren Einsatz- und Präventionskanal auf WhatsApp vor der aktuellen Betrugswelle: https://whatsapp.com/channel/0029VaftwBn6BIEntJeiBP0Q

Besonders häufig im Visier der Täter stehen Seniorinnen und Senioren, deren Gutgläubigkeit gezielt ausgenutzt wird. Die Polizei bittet daher erneut eindringlich, Angehörige zu sensibilisieren und über die gängigen Maschen aufzuklären.

Unsere wichtigsten Tipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine sensiblen Informationen preis. - Beenden Sie im Zweifel das Gespräch sofort. - Wählen Sie bei Unsicherheit den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen und hilfreiche Hinweise zu aktuellen Betrugsmaschen finden Sie - neben der örtlichen Beratung - auf dem Präventionsportal der Polizei: www.polizei-beratung.de/betrug

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell