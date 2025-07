Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Korrektur: Unfall mit Kleinkraftrad - Unfallort befindet sich in Bremervörde, nicht in Gnarrenburg++Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz++Zwei Trunkenheitsfahrten im Landkreis++

Rotenburg (ots)

++Korrektur: Unfall mit Kleinkraftrad - Unfallort befindet sich in Bremervörde, nicht in Gnarrenburg++

Bremervörde. In einer zuvor veröffentlichten Pressemitteilung zum Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde irrtümlich angegeben, dass sich der Unfall in Gnarrenburg ereignet habe. Richtig ist: Der Unfall ereignete sich in Bremervörde, im Bereich der Gnarrenburger Straße / Birkenweg. Die weiteren Angaben zum Unfallhergang und zur flüchtigen Person bleiben unverändert bestehen. Zeugenhinweise nimmt weiterhin die Polizei Bremervörde unter Tel. 04761-74890 entgegen.

++Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz++

Sottrum. Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen auf der Rastanlage Grundbergsee Nord an der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen Pkw-Fahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 37-jährige Opel Meriva-Fahrer aus Oyten seit Juni keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt. Das Fahrzeug war bereits zur Entstempelung ausgeschrieben. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

++Zwei Trunkenheitsfahrten im Landkreis - Polizei stellt Führerscheine sicher++

Landkreis Rotenburg. Gleich zwei Fälle von Trunkenheit im Verkehr beschäftigten die Polizei im Verlauf des Donnerstags.

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr stoppten Beamte der Autobahnpolizei auf der A1 bei Gyhum in Fahrtrichtung Bremen einen VW Caddy. Bei der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem inneren des Pkw auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Fahrer aus Edewecht ergab 2,91 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Nacht gegen 23:30 Uhr in Elsdorf, in der Molkereistraße. Dort kontrollierten Beamte der Polizei Zeven den Fahrer eines Sattelzugs. Auch hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,96 Promille. Der 52-jährige Fahrer aus Rotenburg musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

