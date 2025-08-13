Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb nach Flucht festgenommen

Mit mehreren Anzeigen muss ein Ladendieb rechnen, der am Dienstagmorgen in einem Einkaufsmarkt am Bahnhofsplatz auf frischer Tat erwischt wurde. An der Kasse wurde er zum Öffnen seiner Tasche aufgefordert, wo die gestohlene Ware zum Vorschein kam. Der 36-Jährige reagierte zunehmend aggressiv, beleidigte die Mitarbeiter und schubste einen der Angestellten beiseite, bevor er die Flucht ergriff. Die verständigte Polizei nahm den Dieb im Rahmen der Fahndung im Uferpark vorläufig fest. Neben einer Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung kommt eine weitere Anzeige auf den Mann zu, weil er gegen ein bereits bestehendes Hausverbot verstieß.

Friedrichshafen

Unfall beim Überholen

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmittag beim Zusammenstoß dreier Autos in der Zeppelinstraße. Ein 30 Jahre alter Dacia-Fahrer wollte einen Tesla-Fahrer überholen, der vor der Parkplatzzufahrt des Frei- und Seebades verkehrsbedingt stand. Beim Ausscheren übersah er die von hinten kommende Skoda-Fahrerin, die bei unklarer Verkehrslage ebenfalls überholen wollte. Die 47-Jährige stieß wuchtig in die Dacia-Seite und schob diesen auf den Tesla auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen

Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Ailinger Straße / Ehlersstraße hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen in der Ailinger Straße stadtauswärts unterwegs und bog nach rechts in die Ehlersstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin. Obwohl die Zweiradfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog, fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter. Bei dem Wagen soll es sich um einen orangefarbenen Klein-SUV mit Friedrichshafener Zulassung gehandelt haben, der offenbar von einer blonden Frau gefahren wurde. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Radfahrer von Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat sich ein 81 Jahre alter Rennradfahrer zugezogen, als er am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr von einem Auto erfasst wurde. Der 65 Jahre alte VW-Fahrer war auf der Straße "Im Bohl" unterwegs und wollte auf die Straße "Pfannenstiel" einfahren. Mutmaßlich geblendet von der Sonne übersah er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem zusammen. Ein Rettungsdienst brachte den Senior in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht nach Parkrempler

Einfach davongefahren ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Parkrempler am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Krummes Land". Der Verantwortliche touchierte beim missglückten Ein- oder Ausparken das rechte Heck eines abgestellten Mercedes und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei Meersburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem türkisfarbenen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Die Beamten erhoffen sich von möglichen Aufzeichnungen einer Videoüberwachungsanlage konkrete Hinweise und bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter 07532/4344-3 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell