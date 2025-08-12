Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Hafen Norddeich

Norddeich/Emden (ots)

Am heutigen Vormittag gelangte, nach derzeitigem Ermittlungsstand und vermutlich infolge menschlichen Fehlverhaltens, Dieselkraftstoff in das Hafenbecken von Norddeich. Die Verunreinigung erstreckte sich über große Teile des Norddeicher Hafens. Der Hafen wurde zunächst kurzzeitig für die Schifffahrt gesperrt. Mittlerweile ist er wieder freigegeben, lediglich der Bereich des Yachthafens bleibt weiterhin gesperrt. Alle zuständigen Behörden waren vor Ort, um die Verunreinigung mit ihren technischen Möglichkeiten zu bekämpfen. Eine Ausbreitung der Schadstoffe in Richtung See konnte durch das Ausbringen von Ölsperren verhindert werden. Die wasserschutzpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell