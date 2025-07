Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Braker Hafen - glücklicherweise keinen Personenschaden

Brake (ots)

Am heutigen Tag ist es in den Mittagsstunden zu einem schwereren Schiffsunfall im Brake Seehafen gekommen. Ein niederländisches Baggerschiff ist aus bislang unbekannter Ursache vom Kurs abgekommen und anschließend mit der dortigen Kaianlage zusammengestoßen. Eine vorgelagerte Kaianlage wurde zunächst durchbrochen und bei dem anschließende Aufprall mit der Kaikante, ist ein an Land stehender Kran umgestürzt und auf das Baggerschiff gefallen. Bei dem Fall des Kranes ist eine Hydraulikleitung gerissen und eine sehr geringe Menge ist dabei in das Hafenbecken gelangt. Das Baggerschiff selber ist im Bugbereich schwer beschädigt worden und der Rumpf ist an mehreren Stellen aufgerissen. Durch die SEE BG-Abteilung Schiffssicherheit- ist ein Weiterfahrtverbot ausgesprochen worden. Glücklicherweise sind bei dem Schiffsunfall keine Personen verletzt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Gespräche zwischen der Hafenbehörde, der Rederei und möglichen Bergungsunternehmen. Die Ermittlungen zu dem Schiffsunfall sind durch die Wasserschutzpolizei in Brake aufgenommen worden. Eine Ursache steht noch nicht fest.

