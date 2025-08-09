PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schwimmende Container in der Jade

Wilhelmshaven (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Containerterminal in Wilhelmshaven fielen fünf Container in die Jade. Mehrere Container werden noch geborgen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am 09.08.2025 gegen 17:00 Uhr wurden mehrere leere 40 Fuß Container von einem 210 Meter langen Containerschiff unter Liberianischer Flagge gelöscht. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu einem technischen Defekt beim Lösen sogenannter Twist-Locks die die verschiedenen Containerschichten untereinander sichern. Zwei Container hingen hierdurch noch teilweise zusammen und verkanteten sich beim Anheben wodurch weitere Container umgestoßen wurden. Insgesamt fielen fünf Container über die Bordwand in die Jade. Das Schiff wurde hierbei nicht beschädigt.

Zwei der Container schwammen weiter auf und konnten durch Fahrzeuge der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bereits geborgen werden. Drei weitere Container sanken nach kurzer Zeit zumindest teilweise in der Nähe der Pier. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann ist der Hafenbetrieb aktuell eingestellt. Der Schiffsverkehr auf der Jade ist nicht beeinträchtigt. Hinweise auf eine Gewässerverunreinigung konnten nicht erlangt werden.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion
Pressestelle, PHK Tramontin
Telefon: 0441/95065-104
E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Sachbearbeitende Dienststelle:
Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven
Telefon: 04421/942-832

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Weitere Meldungen: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 18:12

    WSPI-OLD: 500.000 Euro Sachschaden an Emder Schleusentor

    Oldenburg (ots) - Beim Einlaufmanöver eines Schleppers mit einem Seeschiff in die Große Seeschleuse kam es zum Zusammenstoß mit dem Schleusentor des Außenhauptes. Der Schlepper wurde augenscheinlich durch die Restgeschwindigkeit des Seeschiffes gegen das Schleusentor gedrückt. Die Tauchergruppe von NPorts stellte keine Schäden fest, die den weiteren Betrieb der Schleuse einschränken könnten, jedoch sei nach ...

    mehr
  • 15.07.2025 – 12:29

    WSPI-OLD: Fundsache - aufgefundenes Ruderboot im Bereich des Braker Hafens

    Brake (ots) - Am 14.07.2025, gegen 06:00 Uhr, wurde in Höhe des Hafens Brake ein unbesetztes Ruderboot entdeckt, das im Wasser trieb. Der Fund erfolgte durch einen vorbeifahrenden Schlepper, der unverzüglich die zuständigen Stellen informierte. Ein Eigentümer des Ruderbootes konnte bislang nicht festgestellt werden. Im vorderen Bereich des Bugs wurde lediglich eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren