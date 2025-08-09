Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schwimmende Container in der Jade

Wilhelmshaven (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Containerterminal in Wilhelmshaven fielen fünf Container in die Jade. Mehrere Container werden noch geborgen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am 09.08.2025 gegen 17:00 Uhr wurden mehrere leere 40 Fuß Container von einem 210 Meter langen Containerschiff unter Liberianischer Flagge gelöscht. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu einem technischen Defekt beim Lösen sogenannter Twist-Locks die die verschiedenen Containerschichten untereinander sichern. Zwei Container hingen hierdurch noch teilweise zusammen und verkanteten sich beim Anheben wodurch weitere Container umgestoßen wurden. Insgesamt fielen fünf Container über die Bordwand in die Jade. Das Schiff wurde hierbei nicht beschädigt.

Zwei der Container schwammen weiter auf und konnten durch Fahrzeuge der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bereits geborgen werden. Drei weitere Container sanken nach kurzer Zeit zumindest teilweise in der Nähe der Pier. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann ist der Hafenbetrieb aktuell eingestellt. Der Schiffsverkehr auf der Jade ist nicht beeinträchtigt. Hinweise auf eine Gewässerverunreinigung konnten nicht erlangt werden.

