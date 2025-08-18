PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Abbiegeunfall: Radfahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit LKW

Hannover (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich in der Ada-Lessing-Straße, Ecke Langenforther Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Durch den Unfall wurde der 62-jährige Radfahrer lebensbedrohlich verletzt und verstarb wenig später in einer hannoverschen Klinik.

Zeugen berichteten bei Abgabe des Notrufes von einem männlichen Radfahrer, der von einem LKW überrollt worden war. Durch die Regionsleitstelle wurde daraufhin umgehend ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 5 und der Rettungsdienst inkl. eines Rettungstransporthubschraubers alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Verunfallte Mann nicht eingeklemmt, sodass die medizinische Versorgung ungehindert eingeleitet werden konnte. Den LKW-Fahrer betreute parallel die Feuerwehr. Im Anschluss der medizinischen Versorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungstransportwagen in eine hannoversche Klinik transportiert, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Die Feuerwehr möchte an dieser Stelle erneut an alle Verkehrsteilnehmenden appellieren, Kreuzungsbereiche umsichtig zu überqueren. Insbesondere rechtsabbiegende Fahrzeuge können andere Verkehrsteilnehmende im toten Winkel leicht übersehen.

Nach den Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt acht Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Jasper Schlott
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 13:32

    FW Hannover: Feuerwehr rettet vier Personen über Drehleiter

    Hannover (ots) - Am heutigen Freitagvormittag kam es im Stadtteil Herrenhausen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Wegen einer massiven Verrauchung des Treppenraum wurden vier Bewohner, darunter ein Kleinkind, über eine Drehleiter gerettet. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Durch die Regionsleitstelle Hannover wurde am heutigen Freitag um 09:42 Uhr ein Löschzug der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:24

    FW Hannover: Hohe Temperaturen: Kinder und Hunde nicht in Fahrzeugen zurücklassen

    Hannover (ots) - Am heutigen Donnerstag werden weiterhin hohe Temperaturen bis zu 35°C erwartet. Die Feuerwehr weist daher dringlich daraufhin, Kinder und Hunde nicht in abgestellten Fahrzeugen in der prallen Sonne zurückzulassen, da im Fahrzeuginneren sehr schnell sehr viel höhere Temperaturen erreicht werden können. Bereits ab Außentemperaturen über 20 Grad ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:30

    FW Hannover: Person im Mittellandkanal

    Hannover-Vahrenheide (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Wasserrettungseinsatz im Stadtteil Vahrenheide, im Bereich der Kanalbrücke der Vahrenwalder Straße, gerufen. Eine Person trieb aus unbekannter Ursache regungslos an der Wasseroberfläche. Gegen 07:25 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover, des Rettungsdienstes sowie der DLRG (Deutsche ...

    mehr
