FW Hannover: Feuerwehr rettet vier Personen über Drehleiter

Am heutigen Freitagvormittag kam es im Stadtteil Herrenhausen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Wegen einer massiven Verrauchung des Treppenraum wurden vier Bewohner, darunter ein Kleinkind, über eine Drehleiter gerettet. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Durch die Regionsleitstelle Hannover wurde am heutigen Freitag um 09:42 Uhr ein Löschzug der Berufsfeuerwehr Hannover und der Rettungsdienst Hannover zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits kurz nach der Alarmierung gingen weitere Notrufe in der Regionsleitstelle Hannover ein, aus denen hervorging, dass sich noch mehrere Bewohner in dem Gebäude befinden. Daraufhin wurde das Alarmstichwort erhöht und ein weiterer Löschzug alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurde aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an Verletzten das Stichwort Massenanfall von Verletzten ausgelöst, worauf auch der Ansatz der Rettungsmittel deutlich erhöht wurde. Der ersteintreffende Löschzug fand insgesamt vier Personen an Fenstern im 1. und 2.Obergeschoss, darunter ein Kleinkind, vor. Diesen war aufgrund der stark verrauchten Treppenraum eine eigene Rettung nicht möglich. Alle Bewohner wurden über eine Drehleiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig in Sicherheit bringen und wurde ebenfalls von dem Rettungsdienst behandelt. Parallel zu der Menschenrettung gingen zwei Atemschutztrupps mit Strahlrohren zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Schnell konnte brennender Unrat im Keller ausfindig gemacht werden, der nach kurzer Zeit abgelöscht war. Anschließend schlossen sich umfangreiche Lüftungsmaßnahmen des Kellers und Treppenraum an. Nach der ersten Behandlung der Verletzten an der Einsatzstelle, mussten drei Bewohner in Krankenhäuser transportiert werden. Zwei weiterer Bewohner wurden vor Ort untersucht und konnten anschließend vor Ort verbleiben. Zur Brandursache wird die Polizei die Ermittlungen aufnehmen, die genaue Schadenhöhe kann nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Hannover war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

