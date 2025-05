Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Stolpersteine" gestohlen - Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

In der Steinstraße haben Unbekannte sogenannte "Stolpersteine" gestohlen. Das Fehlen der Gedenksteine wurde am Donnerstag (15. Mai 2025) von einem Zeugen festgestellt. Unbekannte haben die Steine offensichtlich aus dem Pflaster herausgerissen. Am Freitag erstattete der Zeuge Anzeige bei der Polizei. Das Motiv der Tat ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls. Eine antisemitische Tat schließen die Beamten aktuell nicht aus. Die Ermittlungen werden daher in alle Richtungen geführt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

