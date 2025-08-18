PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike-Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Hockenheim wurde ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer leicht verletzt.

Ein 40-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem VW auf der Dritten Industriestraße in Richtung Talhausstraße unterwegs. An der Einmündung zur Talhausstraße nahm er dem 36-Jährigen, der mit seinem E-Bike der Marke Eigenbau auf dem Radweg der Talhausstraße in Richtung Ketsch fuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der Fahrer des E-Bikes leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner medizinischen Versorgung vor Ort bedurften.

Das E-Bike, das der 36-Jährige offenbar selbst gebastelt hatte, wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Es wurde zur weiteren Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit und Verkehrssicherheit sichergestellt.

Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an.

