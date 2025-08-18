Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Sonntagabend in ein Wohnhaus in Dossenheim ein.

Der Unbekannte öffnete kurz vor 21 Uhr auf unbekannte Art und Weise ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße und stieg in die Wohnräume ein. Hier ließ er ein Notebook, Modeschmuck und einen Kinderrucksack mitgehen. Anschließend verließ er auf gleichem Wege die Wohnung und entfernte sich in Richtung Schriesheim.

Der Unbekannte konnte von den Bewohnern noch beim Verlassen der Wohnung beobachtet werden und kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 30 bis 40 Jahre alt - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Kurze dunkle Haare - Dunkle Kleidung - Hatte eine graue Tasche bei sich

Die weiteren Ermittlungen der Einbruchsspezialisten beim Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

