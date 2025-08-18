Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld und Belege aus geparktem Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Bargeld sowie diverse Belege aus einem im innerstädtischen Quadrat N 1 geparkten Mercedes-Benz. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 1258-0 entgegen.

