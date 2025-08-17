POL-MA: BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der Richtungsfahrbahn BAB6 in Richtung Heilbronn aufgrund eines Verkehrsunfalls - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Höhe Batzfeld in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall bei dem aufgrund des Unfallgeschehens und der unfallbedingten Trümmerteile die Richtungsfahrbahn momentan komplett gesperrt werden musste. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind im Einsatz. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.
