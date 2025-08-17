POL-MA: BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der Richtungsfahrbahn BAB6 in Richtung Heilbronn aufgrund eines Verkehrsunfalls - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße auf Höhe der Heiliggeistkirche zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf wurde ein 31-Jähriger aus Konstanz aus einer Personengruppe heraus durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht traktiert und hierbei in Form einer Prellung leicht verletzt. ...

