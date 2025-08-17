PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: BAB6/Dielheim/Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der Richtungsfahrbahn BAB6 in Richtung Heilbronn aufgrund eines Verkehrsunfalls - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Höhe Batzfeld in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall bei dem aufgrund des Unfallgeschehens und der unfallbedingten Trümmerteile die Richtungsfahrbahn momentan komplett gesperrt werden musste. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind im Einsatz. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
