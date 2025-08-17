POL-MA: Mannheim/Viernheimer Kreuz: Fahrzeugbrand auf der BAB 6 - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es auf der BAB 6 in Höhe Mannheim-Vogelstang kurz vor dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Fahrzeug, welches in Vollbrand geraten ist. Durch den Einsatz kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird nachberichtet.
