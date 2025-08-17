Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Schlange unter dem Bett

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Polizei eine "Schlange" in einer Wohnung im Kleinen Schloßweg in Wilhelmsfeld, gemeldet. Eine Anwohnerin teilte kurz nach 17:00 Uhr mit, dass sie in ihrem Schlafzimmer eine etwa ein Meter lange "Schlange" aufgefunden hätte. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung befand sich das gemeldete Tier tatsächlich auch unter dem Bett. Die eingesetzten Beamten und ein anwesender Nachbar konnten das Tier allerdings als Ringelnatter und als ungefährlich einstufen. Die Natter konnte letztlich wohlbehalten gesichert und beim helfenden Nachbarn im Naturteich in die Freiheit entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell