PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Schlange unter dem Bett

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Polizei eine "Schlange" in einer Wohnung im Kleinen Schloßweg in Wilhelmsfeld, gemeldet. Eine Anwohnerin teilte kurz nach 17:00 Uhr mit, dass sie in ihrem Schlafzimmer eine etwa ein Meter lange "Schlange" aufgefunden hätte. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung befand sich das gemeldete Tier tatsächlich auch unter dem Bett. Die eingesetzten Beamten und ein anwesender Nachbar konnten das Tier allerdings als Ringelnatter und als ungefährlich einstufen. Die Natter konnte letztlich wohlbehalten gesichert und beim helfenden Nachbarn im Naturteich in die Freiheit entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 09:13

    POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung in der Altstadt

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße auf Höhe der Heiliggeistkirche zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf wurde ein 31-Jähriger aus Konstanz aus einer Personengruppe heraus durch einen bislang unbekannten Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht traktiert und hierbei in Form einer Prellung leicht verletzt. ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:33

    POL-MA: Mannheim: Auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt

    Mannheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntages, gegen 00:20 Uhr, versuchte ein 25-jähriger Mann aus einem geparkten Pkw (Audi) einen Diebstahl zu begehen. Der Pkw wurde zuvor in einem, am Mannheimer Luisenring befindlichen, Parkhaus abgestellt. Der "Dieb" wurde allerdings noch im Fahrzeug sitzend durch den rückkehrenden Fahrzeug-Führer auf frischer Tat angetroffen. Jener verständigte auch zeitgleich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren