Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss versucht der Polizei davonzufahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Kraftradfahrer (Suzuki) sollte am gestrigen Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, in der Sinsheimer Neulandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 23-jährige Mann beschleunigte daraufhin sein Kraftrad und versuchte der nacheilenden Streife innerorts davonzufahren. Beim Versuch über den Parkplatzbereich eines in der Neulandstraße ansässigen Supermarktes abzukürzen, konnte der Mann jedoch eingeholt, gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung bei dem jungen Mann. Zudem konnte auch noch festgestellt werden, dass der 23-Jährige ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kraftrad zu sein, unterwegs war. Dem Mann wurde kurz darauf eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

