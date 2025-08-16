POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus, PM 1
Heidelberg (ots)
Derzeit kommt es in Heidelberg, Kirchstraße, aufgrund eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhauses, zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell