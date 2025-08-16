Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnmobilbrand in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße -- PM Nr. 2

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Samstagmittag, kurz nach 15:00 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand in Laudenbach, in der dortigen Dr.-Werner-Freyberg-Straße, mitgeteilt. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich ein, auf dem Parkplatzbereich des dort ansässigen Discounters abgestelltes Fahrzeug (Wohnmobil / Daimler-Chrysler), in Vollbrand.

Gegen 16:30 Uhr konnte der Brand letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Fahrzeug erlitt brandbedingt einen enormen Sachschaden, ist nicht mehr nutz -und fahrbar und muss noch von der Einsatzörtlichkeit abgeschleppt werden. Der eingetretene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

