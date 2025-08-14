Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Winterspüren, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 zwischen Winterspüren und Mahlspüren i.T. - Motorrad streift Auto (13.08.2025)

Winterspüren, L194 (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Landesstraße 194 zwischen Winterspüren und Mahlspüren i.T. ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet.Ein 31-Jähriger fuhr mit einer Harley-Davidson hinter einem Mercedes Sprinter einer 27-Jährigen in Richtung Mahlspüren. Kurz nach Frickenweiler blinkte die Frau rechts und scherte anschließend leicht nach links aus um dann rechts Abzubiegen. Der Biker deutete die Situation falsch und fuhr rechts an dem Sprinter vorbei. Daraufhin streifte das Motorrad die Fahrzeugfront des Mercedes, woraufhin der 31-Jährige mit seinem Zweirad in den Grünstreifen geriet und stürzte. Er blieb unverletzt, an seiner Maschine entstand durch die Kollision jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Sprinter in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell