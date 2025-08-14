Polizeipräsidium Konstanz

Oberndorf am Neckar, A81

Auto überschlägt sich auf der Autobahn 81 (13.08.2025)

Oberndorf am Neckar, A81 (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Oberndorf am Neckar ein Auto überschlagen, was eine verletzte Person zur Folge hatte.

Eine 46-Jährige fuhr mit einem Dacia Duster in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf und nutzte den Verzögerungsstreifen der Abfahrt Oberndorf. Plötzlich wechselte sie wieder auf die Hauptfahrbahn, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. Das Auto überschlug sich dabei zweimal und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Couragierte Zeugen halfen der verletzten Fahrerin und ihrem 15-jährigen Beifahrer unmittelbar nach dem Unfall. Beide Insassen kamen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Am Dacia, der vor Ort abgeschleppt werden musste, entstand rundum Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Beschädigungen an den Schutzplanken belaufen sich auf rund 11.000 Euro.

