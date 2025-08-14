Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Motorradfahrer streift BMW im Kreisverkehr und flüchtet (13.08.2025)

Spaichingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, hat ein unbekannter Motorradfahrer im Kreisverkehr Hausener Straße/Max-Planck-Straße einen BMW gestreift und ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren.

Eine 41-Jährige fuhr mit einem gelben BMW M4 auf der Hausener Straße in Richtung Hausen ob Verena und wollte im Kreisverkehr nach links in die Max-Planck-Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs überholte der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit links und streifte dabei die linke Front des BMW. Der Biker geriet ins Wanken, setzte seine Fahrt jedoch geradeaus fort. Am BMW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Das dunkle Motorrad soll eine Mischform zwischen Straßen- und Geländemaschine, mit zwei dunkelbraunen Taschen im hinteren Bereich. Der Fahrer wird als leicht übergewichtig beschrieben und trug ein schwarzes T-Shirt, einen schwarzen Helm und eine Dreiviertelhose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Motorrad und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell