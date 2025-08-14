Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer kollidiert mit Rennradfahrer (130.8.2025)

Reichenau, L221 (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf dem Radweg zur Reichenau ein Unfall ereignet, bei dem ein Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitten hat. Gegen 21.40 Uhr fuhr ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter vom "Festland" kommend in Richtung "Insel". Als der Junge eine vor ihm laufende Gruppe Fußgänger überholte, übersah er einen entgegenkommenden 25 Jahre alten Rennradfahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Radler verletzte sich infolge der Kollision schwer, der Bub erlitt lediglich leichte Verletzungen. Beide kamen mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Rennrad des 25-Jährigen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

