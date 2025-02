LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle endet teuer

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag brach ein Unbekannter in ein Restaurant in Erfurt ein und machte große Beute. Zunächst hatte der Unbekannte versucht über einen Hintereingang in die Geschäftsräume zu gelangen. Als er an der Tür scheiterte, versuchte er es an einem Fenster. Dieses brach er auf und stieg in das Restaurant ein. Bei seinem Beutezug schnappte er sich zwei Kaffeemaschinen, alkoholische Getränke sowie diverse Lebensmittel im Gesamtwert von fast 900 ...

