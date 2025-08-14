Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 35.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Laubwaldstraße (13.08.2025)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind bei einem Unfall auf der Laubwaldstraße am Mittwochnachmittag entstanden. Eine 71-Jährige fuhr mit einem Ford Fiesta vom Straßenrand an und übersah dabei einen von hinten kommenden, Mercedes eines 73-Jährigen. Den dabei am Ford entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell