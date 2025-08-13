Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Fensterscheibe einer Kampfkunstschule beschädigt (12./13.08.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, hat ein Unbekannter die Fensterscheibe einer Kampfkunstschule in der Hauptstraße beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen warf der Täter einen Stein gegen das Glas, das dadurch zu Bruch ging. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

