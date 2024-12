POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Heidelberg (ots) - Mehrere Schmuckstücke erbeuteten Unbekannte in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag bei einem Einbruch in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Weststadt. Die Bewohnerin verließ am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ihre Wohnung in der Zähringerstraße. Als sie am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Eindringlinge ihre Wohnung heimgesucht hatten. Die ...

