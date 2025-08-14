Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Brennender Bienenstock (13.08.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Am Mittwochabend sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf der Duchtlinger Steig ausgerückt. Auf Höhe des dortigen Wanderparkplatzes geriet ein alter, seit Jahren nicht mehr "bewohnter" Bienenstock aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der an dem durch das Feuer völlig zerstörten Stock entstandene Schaden dürfte im Bereich von mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gegen 22.30 Uhr Verdächtiges im Bereich des Wanderparkplatzes beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell