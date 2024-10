Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Achtung! Nach Schockanruf: Rentnerpaar aus Husum um ca. 100000 Euro betrogen - Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag (17.10.24) hat die Polizei wiederholt einen Warnhinweis über eingehende Schockanrufe im gesamten Bereich der Polizeidirektion veröffentlicht. Es waren bis dato mehrere Dutzend, vorwiegend Rentner, von Betrügern angerufen worden.

Leider hatten die Betrüger in einem Fall Erfolg.

Um einen Wert von ca. 100000 Euro wurde am Mittwochmittag (16.10.25) nach zwei erfolgten Geldübergaben ein Husumer Ehepaar betrogen: Nach einem Schockanruf bei dem der angebliche Sohn weinend angab, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben, forderte ein weiterer Anrufer, ein angeblicher Polizist, "Hauptkommissar Schäfer" das Ehepaar auf, schleunigst eine Kaution für den Sohn zu zahlen, damit eine Inhaftierung abgewendet werden könne.

Das Ehepaar hatte einige tausend Euro Bargeld und auch Goldmünzen im Hause und übergab diese gegen 12.30 Uhr an der eigenen Haustür an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts. Das Telefonat mit dem "Polizisten Schäfer" wurde während dieser Zeit aufrechterhalten. Dieser erklärte nach der Übergabe, dass sich der Anwalt der angeblichen Todesopfer gemeldet habe und nun eine höhere Kaution gezahlt werden müsse, woraufhin der Rentner zur Bank lief (weiterhin mit dem Betrüger telefonieren), Geld abhob, um wenig später, gegen 13.30 Uhr, erneut an denselben Geldabholer Bargeld und Goldmünzen übergab.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 20-30 Jahre alt -ca. 175-185 cm groß und schlank -Sonnenbrille -dunkler Anorak mit Kapuze, die über den Kopf gezogen getragen wurde -sprach deutsch ohne Akzent

Nach der zweiten Übergabe wurde das 2,5 stündige Telefonat von Seiten des angeblichen Polizeibeamten abrupt beendet, woraufhin es dem Ehepaar dämmerte, betrogen worden zu sein.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im Bereich der Großstraße oder im Innenstadtbereich eine Person gesehen, die auf die o.g. Beschreibung passen könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, die Ermittler unter der Rufnummer 04841-8300 zu kontaktieren. Vielen Dank!

Tipps Ihrer Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf!

Haben Sie den geringsten Zweifel? Beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie umgehend über den Polizeinotruf 110 Kontakt zu uns auf!

Die Polizei würde Sie am Telefon niemals nach Ihrem Vermögen (Bargeld oder Wertgegenstände) ausfragen! Wir raten dazu, dieses auch nicht zu Hause aufzubewahren, sondern in einem Schließfach Ihrer Bank. Bitte informieren Sie Ihre Familienangehörigen, Nachbarn und Freunde über diese perfide Betrugsmasche!

