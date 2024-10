POL-FL: Flensburg: Verkehrskontrollen in Flensburg und Umland

Flensburg (ots) - Am Dienstagabend (15.10.24) gegen 18.42 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mazda-Fahrer den Burgplatz in Richtung Innenstadt/Toosbüystraße. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Toosbüystraße frontal in einen ...

