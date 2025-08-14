PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Gustav-Schwab-Straße - Radfahrer stoßen zusammen (13.08.2025)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Gustav-Schwab-Straße zusammengestoßen. Ein von der Z-Brücke kommender 60-Jähriger prallte auf Höhe der Hausnummer 3 mit einer aus Richtung der Schneckenburgstraße entgegenkommenden 20 Jahre jungen Radlerin zusammen. Die Frau verletzte sich dabei und kam zur weiteren Versorgung anschließend mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Die Höhe des an den Rädern entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

