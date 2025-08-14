Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Wollmatinger Straße verletzt (13.08.2025)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Wollmatinger Straße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 35-jähriger Fordfahrer war auf der Wollmatinger Straße in Richtung Fürstenberg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 15 entschied er sich auf der Fahrbahn zu wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden 45-Jährigen auf einem Husquvarna Motorrad. Dem Biker gelang es nicht mehr auszuweichen, so dass er mit dem Auto zusammenstieß und stürzte. Zur Behandlung seiner Verletzungen kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

