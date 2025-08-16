PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnmobilbrand in der Dr.-Werner-Freyberg-Straße -- PM Nr. 1

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand eines Wohnmobiles in Laudenbach, in der dortigen Dr.-Werner-Freyberg-Straße, eingesetzt. Über die Brandursache selbst und mögliche verletze Personen liegen derzeit noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz-und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es zu Verkehrssperrungen kommen. Ortskundige Personen werden gebeten den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

