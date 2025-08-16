PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich - PM Nr. 2

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr auf der BAB 6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Hyundai und ein 51-jähriger Fahrer eines Ford befuhren beide den mittleren Fahrstreifen, als der Hyundai-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Ford auffuhr. Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford nach links abgewiesen, überschlug sich mehrfach über alle drei Fahrstreifen und kam schließlich auf dem Dach liegend teilweise auf den Aufprallschutzvorrichtungen im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf zum Stillstand. Der 51-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen für etwa drei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

