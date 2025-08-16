Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Mannheimer Innenstadt zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto. Die Geschädigte hatte ihren BMW X3 im Quadrat M5, auf Höhe der Hausnummer 1, mit geöffnetem Seitenfenster abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem Innenraum zwei hochwertige Designer-Handtaschen, eine Sonnenbrille sowie ein Paar Schuhe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.100 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

