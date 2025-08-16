PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es in der Mannheimer Innenstadt zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto. Die Geschädigte hatte ihren BMW X3 im Quadrat M5, auf Höhe der Hausnummer 1, mit geöffnetem Seitenfenster abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus dem Innenraum zwei hochwertige Designer-Handtaschen, eine Sonnenbrille sowie ein Paar Schuhe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.100 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Anna-Katharina Haidle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren