Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Personenverkehrs

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 20.30 Uhr führte die Verkehrspolizei Mannheim mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Personenverkehrs durch. Hauptfokus lag hierbei auf der Erkennung von Manipulationen am digitalen Kontrollgerät sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten durch die Fahrer, die in der Personenbeförderung eingesetzt sind. Weiteres Augenmerk lag auf der Einhaltung technischer Vorgaben, der Ausrüstung der Fahrzeuge und der Überprüfung deren technischen Zustands.

Insgesamt sieben Beamte überprüften in der genannten Zeit 11 Fahrzeuge und deren Fahrer. Dabei mussten 9 Fahrzeuge beanstandet werden, was einer Beanstandungsquote von über 80 Prozent entspricht.

Nachfolgende Verstöße wurden dabei festgestellt:

- 9 Verstöße gegen Sozialvorschriften, wie fehlendes Kontrollgerät, fehlende Aufzeichnungen und Nachträge sowie Nichteinhaltung von vorgeschriebenen Ruhezeiten. - Weitere 2 Zuwiderhandlungen gegen Sozialvorschriften im außereuropäischen Personenverkehr. - In 3 Fällen wurde den Fahrern die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug war überladen, in zwei Fällen war die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten nicht möglich, sodass ein Ersatzfahrer angefordert werden musste. - Ein Fahrer war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis angetroffen worden.

Dieses Ergebnis zeigt deutlich die Notwendigkeit solcher spezialisierter Verkehrskontrollen. Weitere Maßnahmen mit dieser Zielrichtung sind geplant.

