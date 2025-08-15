Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer nach Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreisverkehr am Nordring/Schwetzinger Straße/ Dresdener Straße ein Unfall, bei dem ein 40-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Um 06 Uhr befuhr ein 63-jähriger BMW-Fahrer den Nordring entlang. Als dieser in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

