PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer nach Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Kreisverkehr am Nordring/Schwetzinger Straße/ Dresdener Straße ein Unfall, bei dem ein 40-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Um 06 Uhr befuhr ein 63-jähriger BMW-Fahrer den Nordring entlang. Als dieser in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er den bereits im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 10:39

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Mannheim (ots) - Zwei leichtverletzte Personen waren bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Lindenhof zu beklagen. Ein 48-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Lastwagen auf der linken Fahrspur der Helmut-Kohl-Straße (B 36) in Richtung Konrad-Adenauer-Bücke unterwegs. Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines VW, mit dem ein 28-jähriger Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren